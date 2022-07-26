الناصرة: وفاة راجح عابد متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

وطن: توفي فجر اليوم الثلاثاء، راجح عابد (48 عاما) من سكان مدينة الناصرة، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قبل شهر ونصف خلال عمله قرب المدينة.

وكان الضحية يعمل في مجال الحدادة، حيث أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص عليه وهو يعمل في أحد المنازل.

وأصيب راجح بأكثر من 12 رصاصة التي اخترقت جسده، ورغم المحاولات لإنقاذ حياته ألا أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد أن رقد في قسم العناية المركزة لمدة شهر ونصف الشهر.

ولم يعلن عن إلقاء القبض على المجرمين حتى الآن، كما لم يعلن عن أسباب وخلفية الجريمة.

60 قتيلا منذ مطلع العام

وجاءت وفاة عابد، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 60 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.



(عرب 48)