الأزمة بين دولة الاحتلال وروسيا تتصاعد.. اعتقال سياسي روسي يحمل الجنسية الإسرائيلية في موسكو

وطن: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن السلطات الروسية اعتقلت سياسي روسي معارض عاد مؤخرًا إلى موسكو من الخارج، بتهمة مماطلته في إخطار السلطات في موسكو، بحصوله على الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف القانون الروسي.

وأفادت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، بأن الشرطة الروسية اعتقلت السياسي الروسي ليونيد غوزمان، المرتبط بمعارضة نظام الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، الإثنين.

وبحسب محاميه، فقد تم اعتقال السياسي الروسي "المعارض" عند مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة موسكو، على خلفية قضية جنائية رفعت ضد غوزمان لأنه لم يبلغ السلطات "في الوقت المطلوب" أنه وزوجته حصلا على الجنسية الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين روسيا ودولة الاحتلال، والتي برزت بآخر تجلياتها بعزم موسكو على حل الوكالة اليهودية شبه الحكومية التي تعنى بـ"الهجرة" إلى إسرائيل، لاتهامها بارتكاب انتهاكات للقانون، فيما تهدد حكومة الاحتلال البرد على الإجراء الروسي في حال تنفيذه.

وصعّد رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، خطابه ضد روسيا على خلفية قرارها بإنهاء عمل الوكالة اليهودية. واعتبر لبيد خلال مداولات، أمس الأحد، أن إنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا "خطير وسينعكس على العلاقات" بين الدولتين. وفي موازاة ذلك، أوعز لبيد لوفد خبراء قانونيين بالاستعداد للتوجه سريعا إلى موسكو في محاولة لحل الخلاف، إلا أن السلطات الروسية لم تصادق حتى الآن على إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد القانوني.

وتحاول حكومة الاحتلال وصف الخلاف مع روسيا بأنه قانوني، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى احتمال أن يكون الخلاف سياسيا، بسبب الدعم الذي تقدمه دولة الاحتلال لأوكرانيا.