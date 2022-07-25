المئات من فلسطينيي الداخل والقدس يواصلون البحث عن المفقود محاميد في بحيرة طبريا منذ الجمعة

وطن: يواصل المئات من فلسطينيي الداخل المحتل والقدس المحتلة، عمليات البحث عن المفقود المحامي رائد محاميد (49 عاما) من أم الفحم، والذي سقط عن قارب واختفت آثاره في بحيرة طبرية، منذ مساء يوم الجمعة الأخير.

وأظهر الصور طابور من المركبات التي تحمل قواربا قرب طبرية للمشاركة في البحث عن المفقود محاميد، فيما أظهرت مقاطع فيديو وصور مشاركة عدد كبير من فلسطينيين الداخل والقدس المحتلة بالتجديف والغوص في البحيرة بحثنا عن محاميد.

وناشدت عائلة محاميد الجميع بتكثيف أعمال البحث عن ابنها المفقود. وقالت حليمة محاميد، زوجة المفقود، إن "هذه أكبر مصيبة أشهدها في حياتي. نمر في أوقات عصيبة جدا، ونأمل من الله أن يعود زوجي إلينا سالمًا ومعافى. منذ تلقي الخبر ونحن نعيش أوقات صعبة جدًا، إذ أنني لم أنم لدقيقة واحدة، وذلك لاستثمار الوقت بالتوجه إلى الله والدعاء بأن يعيد إلينا رائد بخير وسلامة".

وعن التفاف المواطنين حول العائلة، قالت الزوجة إن "الالتفاف الشعبي حولنا والمساعدة في أعمال البحث عن زوجي يثلج صدورنا ويخفف عنا كثيرًا. هؤلاء هم 'شباب الرحمن' الذين يبحثون عن زوجي رائد"، وفق ما قالت لموقع "عرب 48".

وتطرقت الزوجة إلى أسرتها بالقول إنه "تزوجنا أنا ورائد قبل نحو 21 عامًا، ونحن عائلة مكوّنة من 5 أنفار، أنا وزوجي رائد ولدينا ثلاثة من الأبناء هم ابنتنا لنا (21 عامًا) وستبدأ دراستها الجامعية هذا العام بموضوع التمريض، وابننا مجد (17 عامًا)، وابنتنا ريماس في الصف الثامن إعدادي".

ومن ناحيتها، ناشدت الحاجة وسيلة محاميد، والدة الغريق رائد محاميد، كافة المواطنين بـ"البحث عن ابني رائد، وإعادته إلى أحضاننا في أقرب وقت ممكن".

وتوجهت الوالدة بالشكر والتقدير لكل من يشارك في البحث عن نجلها في بحيرة طبرية منذ ثلاثة أيام.