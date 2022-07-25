البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم فعاليةً تطوعية في دورا

وطن: في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، نظم البنك الإسلامي الفلسطيني فعاليةً تطوعية في مدينة دورا بمحافظة الخليل وذلك بالشراكة مع البلدية.

وتضمنت الفعالية أنشطة لتخضير الجزر والأرصفة داخل المدينة، وذلك بمشاركة مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي ومدير فرع دورا إسماعيل عمايرة وموظفي البنك إلى جانب ممثلين عن بلدية دورا.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذا النشاط يأتي في إطار خطة متكاملة للعمل التطوعي يعمل البنك على تنفيذها منذ بداية العام 2022 وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة وذلك لتحقيق الأثر المستدام المطلوب منها وتعزيز انتماء موظفي البنك لمجتمعهم ووطنهم.

وبين السعدي أن هذه الفعالية تأتي أيضاً في إطار جهود البنك للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء وذلك في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات التي تواجه البيئة على مستوى العالم، مشيراً أن جهود البنك للحفاظ على البيئة لا تقتصر على هذا الجانب فقط، وإنما يحرص البنك على أن تكون مرافقه ومقراته صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية في أكثر من 15 فرعاً ومكتباً واستبدال الأجهزة المستهلكة للطاقة بأخرى موفرة، واتباع طرق حديثة ووسائل صديقة للبيئة لعزل المباني، بالإضافة لتقليل استهلاك الورق في العمليات اليومية.

يشار أن البنك قد حصل خلال العام 2021 على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية من قبل مجلة International Finance Magazine وذلك نظراً لمساهماته المتميزة في هذا المجال والمنسجمة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazine و"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.

