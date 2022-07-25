الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات توريد مستلزمات حدائق منزلية ومستلزمات ثروة حيوانية

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش وشركة دنيا الزراعة والبيطرة يمثلها السيد عامر دار خليل، اتفاقيتين، لتوريد مستلزمات ري حدائق منزلية وتوريد مستلزمات معدنية لمربي الثروة الحيوانية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تمكين المرأة الريفية “صغار المزارعين – المرحلة الثالثة " الممول من مانوس يونيداس.



وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز حضور النساء في القطاع الزراعي من خلال تزويدهن بما يلزم لتطوير مشاريعهن، حيث يتم العمل من خلال المشروع على تدريب وبناء قدرات 60 مزرعة في مواقع ( كفر مالك ، عجول ، كفر نعمة ) في محافظة رام الله ، بالإضافة لتزويدهم بمدخلات الإنتاج اللازمة لتطوير المشاريع الخاصة بهن .



وقال منجد أبو جيش بأن المشروع يهدف لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، بالإضافة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمستفيدات من مشروع الموارد الزراعية والأدوات اللازمة لزراعة الخضروات والأشجار الآمنة.



وأضاف ابو جيش بأن المؤسسة تسعى بشكل استراتيجي للتعاقد مع موردين لهم خبرة كبيرة في القطاع الزراعي، كما أكد ابو جيش على ضرورة تبادل الخبرات ونقلها ما بين الشركة الموردة والمهندسين الزراعيين في الإغاثة الزراعية.



وأشاد السيد عامر دار خليل بالدور الذي تقوم به الإغاثة الزراعية لتنمية القطاع الزراعي الفلسطيني خصوصا من خلال دعم صغار المزارعين والمزارعات.



وأضاف السيد عامر أن القطاع الزراعي يعاني بشكل من مشكلتين رئيسيتين هما الاحتلال ونقص الخبرات لدى المزارعين، وأكد بدوره على ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوزهما.