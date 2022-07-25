"الشعبيّة" تُحذّر من "قائمة فلسطينيّة" للمُشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

وطن: حذَّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من الدعوات الساعية لتشكيل قائمة فلسطينية تشارك فيما يُسمى انتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس، داعيةً جميع أبناء شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعيّة إلى مواجهة هذا المخطط وإسقاطه.

وأكَّدت الجبهة أنّ "هذا التوجّه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الصهيونيّة الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنّها موحّدة تحت حكم الاحتلال".

واعتبرت الجبهة أنّ "هذه الدعوات جزء لا يتجزأ من السياسة الصهيونيّة الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس".

كما حثت الجبهة "الُكتاّب والمثقفين والمؤثرين على رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء".

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على "خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة، داعيةً للاتفاق وطنيًا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة".