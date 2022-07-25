الدفاع الروسية: تدمير قاعدة عسكرية تحتوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس"

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر، قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تحوي ذخيرة لصواريخ "هيمارس" الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

-دمرت القوات الروسية أربعة فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

- دمرت نيران المدفعية الروسية والمقاتلات الروسية، أربعة مستودعات ترسانة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام دفاع جوي من طراز S-300

-دمرت القوات المسلحة قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة خميلنيتسكي تستخدم لإعادة شحن منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية وصواريخ مدافع هاوتزر M777 الأمريكية.

-قامت القوات المسلحة بتصفية 100 من المتطرفين والمرتزقة الأجانب متواجدين في اللواء 95 من القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك

-دمرت القوات المسلحة الروسية زورقي إنزال تابعين للبحرية الأوكرانية على متنه مرتزقة في مياه نهر دنيبر ليمان.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار أوكرانية، ، في مناطق كامينكا، وبرازكوفا ، ومالايا كاميشيفاخا في خاركوف، وخرتسيزك في دونيتسك. كما اعترضت ست صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي أورغان استهدفت ستاخانوف في لوغانسك وباباسنوي في دونيتسك.

-دمرت المقاتلات الروسية ستة مواقع قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه ونيكولايفسكي.