الاحتلال يقرر الإفراج عن شقيقين مقدسيين بشرط الإبعاد

وطن: قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الإفراج عن شقيقين مقدسيين، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس محمد محمود، بأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الشقيقين هشام وعبد الرحمن البشيتي بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، وكفالة نقدية بقيمة 500 شيكل لكل منهما، وكفالة طرف ثالث.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، الشقيقين البشيتي أثناء سيرهما في شارع الواد بالقدس القديمة، واعتدت عليهما بالضرب.