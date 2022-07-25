الاحتلال يهدم منزلا وخيمة سكنية جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وخيمة سكنية جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع أم قصة في بادية يطا، وهدمت منزلا يقطنه الموطن ناجح طعيمات، وعائلته المكونة من 10 أفراد.

وأضاف الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت خيمة سكنية للمواطن محمد حسن داوود، في قرية البويب شرق يطا، واستولت عليها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب لحملهم على الهجرة عن منازلهم، وترك أراضيهم، لصالح توسيع البؤر الاستيطانية.

وفا