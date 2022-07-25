وفاة شاب في مدينة نابلس والشرطة تحقق

وطن: وصلت اليوم الاثنين جثة شاب يبلغ من العمر (29 عاما) من محافظة نابلس الى المستشفى، وباشرت النيابة العامة و الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة الشاب.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول شاب إلى إحدى المستشفيات في المحافظة متوفيا، وعلى الفور تحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.