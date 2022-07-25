تزامنًا مع وقفة نقابة المحامين.. الأجهزة الامنية تغلق الطرق المؤدية الى مجلس الوزراء

وطن: أغلقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء في رام الله، تزامنًا مع وقفة لنقابة المحامين اليوم.

وكانت نقابة المحامين قد دعت لأوسع مشاركة في الاعتصام الذي أعلنت عنه وذلك ضمن تحركها المتواصل للمطالبة بتعديل عدد من القرارات بقوانين.

وقال مراسل وطن ان الاجهزة الامنية نصبت الحواجز على مداخل الطرق المؤدية الى مقر مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة، في محاولة للحيلولة دون وصول المحامين الى مقر مجلس الوزراء.