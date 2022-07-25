رئيس الوزراء: نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان نتائج الثانوية العامة ستكون يوم السبت المقبل.

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة هذا العام.

وبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.