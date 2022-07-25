تسجيل 14 حالة وفاة و 10057 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

وطن: أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين تسجيل 14 حالة وفاة و 10057 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الصحة انه جرى تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة و 2754 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بينما جرى تسجيل 8 حالات وفاة و 5933 اصابة، بينما سجلت في مدينة القدس 1370 اصابة.

وأوضحت الصحة ان الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 29 حالة، 9 منها في العناية المكثفة وحالتين على أجهزة التنفس الصناعي.