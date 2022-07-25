الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف تواجده جنوب جنين

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها جنوب جنين.

وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية طيارة على شارع جنين نابلس، وعلى مدخل ضاحية الجنان في جنين، وعند مدخلي قرية عنزة وبلدة جبع، وعلى الشارع الالتفافي شرق المدينة، ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.

وفي السياق ذاته كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها العسكرية في محيط قرى وبلدات كفرراعي وبير الباشا ومركة وفحمة وعنزة جنوب جنين.