الشيخة الكويتية سعاد الصباح في رسالتها للشيخة مي آل خليفة: اليد التي لا تصالح ولا تصافح يجب أن نقبلها

وطن: وجهت الشيخ الكويتية سعاد محمد الصباح، رسالة دعم ومؤازرة لرئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي محمد آل خليفة، بعد إقالتها من منصبها لموقفها الرافض للتطبيع ورفضها مصافحة سفيرة الاحتلال لدى المنامة.

وقالت ابنة الأسرة الحاكمة في الكويت د. سعاد الصباح في رسالتها:

في الحياة إضاءات لا تتكرر، ومواقف لا تقبل اللون الرمادي.. تلك التي ندفع ثمنها بسعادة لا نظير لها.. واليد التي لا تصافح في المواقف التي تستوجب الامتناع هي التي علينا أن نقبلها..

إنها صرخة (لا تصالح) التي حملناها شعارا منذ الوعي الأول.. ومنذ الموقف الأول.. كما يشتعل في الذاكرة موقف شريك العمر الشيخ عبد الله مبارك الصباح عندما وضع نقطة لصداقته الطويلة مع الرئيس السادات فور إعلانه زيارة تل أبيب، بل إنه قرر الخروج بأسرته من مصر.. لأنه لا يتحمل رؤية القدم الصهيونية تطأ أرض مصر الطاهرة..

تحية،،

قبلة ليدكِ التي أصرت أن تحافظ على نظافتها.. وقبلة للقلب الذي لم يقبل المساومة ..

كنتِ على مدى سنوات العمل شعلة أمل ونموذج نجاح..

فخورة جدا بكِ