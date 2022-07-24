نقابة المحامين: غدا تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات وندعو للمشاركة الفاعلة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء

وطن: قررت نقابة المحامين، تعليق العمل غدا الاثنين، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

ودعت في بيان لها، الأحد، كافة المحامين للمشاركة الفاعلة (بالزي الرسمي/ روب المحاماة) بالاعتصام السلمي المقرر إقامته يوم غد الإثنين اعتبارا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

فيما يلي نص البيان:

اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين

الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 23/07/2022 بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية فان مجلس النقابة قرر تعليق العمل طيلة يوم غد الإثنين الموافق 25/07/2022 أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

ويهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء المشاركة الفاعلة (بالزي الرسمي/ روب المحاماة) بالاعتصام "السلمي" المقرر إقامته يوم غد الإثنين اعتبارا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله

كما يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء الإلتزام بهذه القرارات، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.



المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا

تحريرا في 24/07/2022

مجلس النقابة/ مركز القدس

دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف