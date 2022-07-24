نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تدين الاعتداءات التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية





وطن: أدانت نقابة اساتذة وموظفي جامعة القدس الاعتداءات المتكررة التي تطال الزملاء والزميلات في الجامعات الفلسطينية وتحديداً ما حصل مؤخراً من أطلاق النار على الزميل الأخ الدكتور ناصر الدين الشاعر ونعتبره عملاً إجرامياً وخارج عن أعرافنا وأخلاقنا الدينية والوطنية.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، إن ما يحدث من استهداف متكرر للقامات العلمية والأكاديمية في الجامعات الفلسطينية هو أمر لا يمكن السكوت عليه ولا المرور عنه بدون حساب او عقاب، حيث كان لجامعة القدس نصيب من هذه الاعتداءات طالت نائباً لرئيس الجامعة قبل فترة، حيث تمت مهاجمته في وضح النهار وأمام منزله وبين عائلته.

وناشدت النقابة، الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد شتيه بالإيعاز للجهات المختصة والأجهزة الامنية بملاحقة الفاعلين لمثل هذه الجرائم واعتقالهم وضمان تقديمهم للمحاكمة وتطبيق القانون حتى ينالوا عقابهم، ونطالب بحماية وصون الحريات العامة والحقوق الاساسية المكفولة بالقانون والحفاظ على السلم الأهلي الذي هو اللبنة الأولى لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.