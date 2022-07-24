الآلاف يشيعون الشهيدين صبح والعزيزي في نابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة نابلس، جثماني الشهيدين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة آلاف المشيعين الذين رددوا هتافات غاضبة تطالب بالانتقام للشهيدين.

وحمل المشيعون الجثمانين على الأكتاف وتوجهوا بهما إلى ميدان الشهداء للصلاة عليهما، قبل مواراتهما الثرى في المقبرة الشرقية والغربية.

واستشهد صبح والعزيزي خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة بنابلس، أصيب خلالها 19 مواطنا آخرين.