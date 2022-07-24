الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين

وطن: أصيب شاب، اليوم الأحد، بالرصاص الحي، واعتقل 3 آخرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات اعتقلت: ماهر سعيد زكارنة، وعلاء فالح أبو الرب، وجهاد فارس زكارنة، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة قباطية.

وأفاد ذوو المعتقل ماهر زكارنة، أن تلك القوات داهمت منزل العائلة، وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على نجله حمزة، بعد فشلها في اعتقال نجله أحمد، وهددت باغتياله في حال لم يسلم نفسه.

وأعلن الحداد في جنين على روحي الشهدين محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، فجر اليوم.

المصدر: (وفا)