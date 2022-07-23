وزير الداخلية يعود الشاعر ومصابي اعتداء الامس في نابلس

وطن: زار وزير الداخلية زياد هب الريح، وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، اليوم السبت، مستشفى جامعة النجاح بمدينة نابلس، للاطمئنان على صحة المصابين محمود خطاطبة، والدكتور ناصر الدين الشاعر، وزيد الكايد، ومحمود حجاب، وعمار حجاب، ورافع بسام، إثر تعرضهم لهجوم بالرصاص من قبل خارجين عن القانون.

وتمنى الوزير هب الريح السلامة للمصابين، مؤكداً أن وزارة الداخلية ومختلف أجهزة إنفاذ القانون تحركت على الفور وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، لملاحقة ومحاسبة من فعل ذلك وتقديمه في أقرب وقت للقضاء الفلسطيني.

وشدد على أن الدولة بمختلف أجهزتها لن تسمح لأي كان بأن يحاول النيل من السلم الأهلي للشعب الفلسطيني.

(المصدر- وفا)