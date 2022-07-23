مصطفى البرغوثي يعود ناصر الشاعر ويطالب باعتقال مرتكبي محاولة اغتياله

وطن: عاد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، على رأس وفد من المبادرة، الدكتور ناصر الدين الشاعر في المستشفى، وتمنى له الشفاء مجددا تأكيده على المطلب الوطني و الشعبي باعتقال ومحاسبة من ارتكبوا جريمة الاعتداء ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الشاعر.

وقال د. مصطفى البرغوثي أثناء تواجده في مستشفى النجاح، إن الجريمة التي تعرض لها المناضل الوطني و الشخصية الوطنية المعروفة ناصر الدين الشاعر بالغة الخطورة، وتعبر عن انفلات أمني خطير يهدد أمن وأمان كل انسان فلسطيني، ويمس النسيج الوطني، ولا يخدم الا مصالح الاحتلال الذي يريد ان يرى الفلسطينيين في حالة صراع واقتتال داخلي لن ترحم احدا.

و أكد البرغوثي أن درء هذه الفتنة الخطيرة يتطلب ان تقوم الأجهزة الرسمية بواجبها فورا في كشف واعتقال ومحاكمة من قاموا بجريمة الاغتيال التي كادت لولا رحمة الله ان تودي بحياة الدكتور ناصر الشاعر.

و أشاد البرغوثي والوفد المرافق بالمعنويات العالية للدكتور ناصر رغم خطورة اصابته بسبع رصاصات وبتساميه على جراحه و حرصه على الوحدة الوطنية .