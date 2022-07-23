الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال شبكة تجسس للموساد خططت لهجمات ارهابية



وطن- ذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم السبت، أنه "جرى اعتقال شبكة تجسس لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية "الموساد"، كانت تخطط لشن هجمات إرهابية داخل البلاد"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وجاء في بيان للاستخبارات الإيرانية أنها "تعرفت على أفراد شبكة عملاء تعمل لصالح جهاز الموساد وتم القبض على جميع أفرادها".

وأضافت أن "أعضاء الخلية كانوا على تواصل مع الموساد عبر إحدى دول الجوار، وقد دخلوا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق، وكانوا بصدد تنفيذ عمليات تخريب إرهابية فريدة في عدد من النقاط الحساسة والأهداف المحددة مسبقا، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة الميدانية وأجهزة اتصالات حديثة وأقوى المتفجرات".

ولفتت إلى أنه "وبفضل عمليات استباقية متعددة المراحل نفذتها كوادر الوزارة، تم الإيقاع بكل هذه العناصر جميعا وجرى ضبط أسلحتهم والمتفجرات والمعدات الفنية وأجهزة الاتصالات التي كانت بحوزتهم".

وأضافت الاستخبارات الإيرانية في بيانها أنها "ستواصل التحقيقات والرصد الاستخباراتي للكشف عن أي صلات داخلية وخارجية لهذه الخلية التجسسية الإرهابية".

(المصدر- عرب 48)