مؤسس whatsapp أحد أكبر المتبرعين للاحتلال الاسرائيلي

وطن: تبرع جان كوم مؤسس تطبيق المراسلة الفورية whatsapp بمليوني دولار لصالح لجنة العلاقات الإسرائيلية الأميركية – ايباك (اللوبي الإسرائيلي الاقوى في الولايات المتحدة)، لتمويل أنشطتها لانتخاب مؤيدين لإسرائيل في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، التي تسبق انتخابات الكونغرس.

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فان كوم وهو اوكراني الأصل، أصبح مؤخرا أكبر مساهم في جهود اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة "أيباك"، متجاوزا "حاييم صبان، وباول سينجر وبرنارد ماركوس الذين ساهم كل منهم بمليون دولار.

وتقدر ثروة كوم بنحو عشرة مليارات دولار، وفي عام 2014 باع تطبيق whatsapp الى فيسبوك مقابل 22 مليار دولار، وفي السنوات الأخيرة يكرس وقته لصندوق أسسه ويتبرع عبره بمبالغ ضخمة لقضايا تتعلق بإسرائيل والمنظمات اليهودية، وبعد الحرب في أوكرانيا تبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمات اليهودية في أوروبا الشرقية، وتبرع بنحو 140 مليون دولار لحوالي 70 منظمة يهودية بين عامي 2019 و2020 ما جعله أكبر المتبرعين لليهود وفقا للصحيفة العبرية.

كما انه تبرع بمبلغ 6 ملايين دولار لجمعية إلعاد الاستيطانية التي تعمل على التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة وقدم مبلغ 175 ألف دولار لصندوق "وسط إسرائيل" الذي يجمع التبرعات لصالح المستوطنين في الضفة الغربية.

(المصدر- القدس دوت كوم)