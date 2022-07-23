"مؤتمر المشرفين" يبحث غدا ملف اللاجئين الفلسطينيين وأزمة "الاونروا" المالية

وطن: قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته (108)، سيبحث يوم غد الأحد، تداعيات ازمة الاونروا المالية.

وأضاف أبو هولي في بيان صحفي اليوم السبت، أن الدعم العربي للأونروا سيكون محور النقاش في اجتماعات المؤتمر التي ستنطلق غدا الاحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إضافة للبحث في كيفية حث الدول العربية على دعم الاونروا، كما سيناقش المؤتمر مستجدات القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد شعبنا .

وأوضح أن ازمة الاونروا بدأت تلقي بظلالها على اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاونروا باتت غير قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي ما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك لدعمها وتقديم تمويل كاف ومستدام.

ويشارك في المؤتمر وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان) إضافة الى مصر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إضافة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية.