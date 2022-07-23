بعد توقيف مطران عائد من دولة الاحتلال ..حزب الله: التعامل مع العدو خيانة والمتعامل لا يمثل طائفة

وطن: أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، النائب محمد رعد، أن "التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة"، مشددا على أن "المتعامل لا يمثل طائفة".

وقال النائب محمد رعد خلال احتفال في بلدة عيتيت الجنوبية: "أزمتنا التي نعيشها في لبنان على رغم صعوبتها وقعت من أجل تحقيق غاية، وهي نزع سلاحنا، وتخلينا وثنينا عن إرادة المقاومة وعن التزام خيار المقاومة..الإفقار والتجويع والحصار ومنع دخول الدواء والأدوات الطبية والعجز عن سداد كلفة الاستشفاء وحرمان البلاد من النفط والغاز والمشتقات النفطية ومن المواد الغذائية، هدفه أن ييأس الناس من خيار المقاومة، وأن يعمدوا إلى أمريكا، ويرفعوا اليدين استسلاما لإرادتها، ولكن، طالما أننا ماضون في رفض الاستسلام وفي إجبار أصحاب المشروع على اليأس من إمكانية أن يحققوا غايتهم منّا، فإننا ماضون إلى العز والنصر الكبير إن شاء الله".

وتابع رعد: "نعرف حجمنا ووزننا السياسي وقدرة تأثيرنا في الداخل، ولكننا لسنا أهل تسلط ولا بغي ولا تنكر لعقودنا الاجتماعية، فنحن شركاء في هذا الوطن، نمارس حقنا وسهمنا في الشراكة، وندعو شركاءنا إلى الامتثال بنا تحقيقا للأمن والتوازن وللاستقرار في هذا المجتمع، وندعوهم وننصحهم بعدم الرهان على الخارج، لأنه إذا بكينا، فإن هذا الخارج لا يعطينا أوراقا لنمسح دموعنا، بل يسهم في الإيغال باللعب والرقص على جراحنا".

وأكد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية ضرورة أن "يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم"، مضيفا: "التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة، والمتعامل لا يمثل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلا لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبق لنا إلا شركائنا في الوطن وإلا وطننا".

وفي وقت سابق، أثار توقيف الأمن العام اللبناني للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، عند معبر الناقورة لدى عودته من دولة الاحتلال، أثار ضجة كبيرة في لبنان.

وفي التفاصيل، كان المطران الحاج برفقة قوة من "اليونيفيل" عندما وصل إلى الناقورة وطلب منه الدخول إلى مركز الأمن العام. رفض النزول من السيارة في البداية. قال لهم هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها، فردوا بأنها أوامر.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، رد المطران بأن هذه الأوامر لا تسري عليه، فطلبت القوة الأمنية منه الجلوس، وفتحوا له محضرا وبدأوا طرح الأسئلة والتدوين والكتابة. قبل أن يبدأ التحقيق بشكل رسمي استطاع المطران أن يستعمل الهاتف الذي يحمله، فاتصل بمرجع أمني كبير وبالبطريرك الراعي، وأطلعهما على ما يجري معه. بينما كان يتم التحقيق معه كانت بدأت اتصالات لإخلاء سبيله، ولكن من دون نتيجة، بحسب صحيفة "نداء الوطن".

وأطلقت الجهات العسكرية سراحه بعد ساعات من التحقيق معه، وطلبت منه مراجعة المحكمة العسكرية في وقت لاحق.

وصادرت الأجهزة الأمنية 480 ألف دولار كان يحملها الراعي، أوضح أنها مساعدات لعائلات لبنانية، كثير منها دروز، إلى جانب علب أدوية أحضرها، عليها كتابات باللغة العبرية.

المصدر: عربي 21 + RT