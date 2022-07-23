الأسير هيثم جابر يدخل عامه الـ21 في الأسر

وطن: دخل الأسير هيثم جابر من بلدة حارس شمال سلفيت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل الأسير جابر عام 2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 28 عاما، وتعرض للاعتقال سابقا عام 1991، وأمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال ثم نال حريته، واعتقل مجددا عام 1995 وأمضى في الأسر سبع سنوات.

وقال نادي الأسير إن جابر استثمر سنوات اعتقاله أدبيا، حيث أصدر روايتين متفرقتين بعنوان "الشهيدة" "1578"، ومجموعة قصصية بعنوان "العرس الأبيض"، وديوان شعري بعنوان "زفرات في الحب والحرب"، وإلى جانب إنجازاته الأدبية اجتاز مرحلة الثانوية العامة داخل الأسر، كما حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام ودرجة البكالوريوس في تخصص التاريخ.

(وفا)