الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وطن: لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، واطلقت النار والغاز تجاهها.

وذكرت مصادر أمنية أن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر قبل أن يفقد مركبين شباكهما وأدوات الصيد الخاصة بهما.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

(وفا)