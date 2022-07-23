حزب الشعب يدين جريمة الاعتداء على د. الشاعر ويطالب بتقديم الجناة للمحاكمة

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن بالغ إدانته لجريمة إطلاق النار المتعمد على الشخصية الوطنية المعروفة ونائب رئيس الوزراء الأسبق د. ناصر الدين الشاعر.

وطالب الحزب في بيان وصل وطن، السبت، الجهات كافة في السلطة الفلسطينية المكلفة بإنفاذ القانون، التحقيق بشفافية في هذه الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة لنيل عقابهم.

وقال الحزب في بيان صحفي، ان "جريمة استهداف الأخ الشاعر، هي محاولة لإعادة الأوضاع إلى مربع الفلتان الأمني وتهديد النسيج الاجتماعي في هذه الفترة التي نحن بأمس الحاجة لتمتين الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا، وتعزيز صموده الوطني".

ودعا الحزب لضرورة التدخل لوضع حد لمناخات ومظاهر التحريض والكراهية الفئوية.

و أكد على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات وتهديد أمن وحقوق المواطنين والسلم الاهلي، وإلى تحلي الجميع بضبط النفس والحكمة.