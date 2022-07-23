عندما تتحول الطرق إلى وسائل جباية.. عدادات الدفع المسبق نموذجا

وطن: لا تزال قضية عدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات في الشوارع والساحات العامة، تشغل المواطن الفلسطيني وتزيد من تذمره وشكواه، فبعد العدادات المنتشرة على جوانب الشوارع، بدأت البلديات باستغلال المزيد من الساحات العامة، حيث وضعت بلدية البيرة عدادات دفع مسبق في ساحة حديقة الاستقلال، كما بدأت بلدية رام الله بوضع عدادات دفع مسبق في الساحة المقابلة لها، والتي يستفيد منها موظفو البلدية ومراجعوها.

رأي المواطنين

وطن قابلت عددا من المواطنين في شوارع رام الله، الذين أكدوا أن العدادات تؤدي إلى مشاكل بين المواطنين وموظفي الشركة التي تدير العدادات بسبب حجز "كلبشة" المركبة دون وجه حق في حال كان هناك خلل في العداد ولم يحتسب المبلغ الذي وضعه المواطن، كما رأوا بأنها غير قانونية وتهدف للجباية من جيب المواطن وليست لتنظيم المدينة، ولم تحلّ مشكلة الازدحام في وسط المدينة، بل زادت منها على حساب الأرصفة.

وفي المقابل رأى أخرون أن العدادات تعمل على تنظيم المدينة وتتيح للمواطن مكانا لركن مركبته.

بلدية البيرة توضح

من جانبه، أوضح نائب رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب لـوطن، أن العدادات تم وضعها وفق نظام صادر عن مجلس الوزراء في عام 2017، لتنظيم مواقف السيارات الخاصة والعامة، من بينها عدادات السيارات، حيث يحدد النظام ساعات العمل والسعر، وكل التفاصيل الدقيقة.

وبيّن أن نظام العدادات مطبقّ في كل محافظات الوطن، ويدار من خلال شركة خاصة تجبي الأموال طيلة فترة الدوام المحددة.

ونفى الخطيب أن يكون هدف العدادات هو الجباية من جيب المواطن، وقال بان المرجع الأول والرئيسي لها هو خدمة المواطن، حيث تنتشر العدادات بالمناطق التي توجد فيها أزمة حقيقية في المواقف، إضافة إلى الأماكن التي لا يجد المواطنون فيها أماكن لركن مركباتهم، فالبلدية تتدخل وتنظم ذلك من خلال وضع عدادات، فمثلا يتم وضعها في مناطق تنتشر فيها شركات لديها مراجعين وزبائن كثر، حتى تسمح لهم بركن مركباتهم.

وحول أوجه صرف الأموال التي تتم جبايتها من العدادات، قال الخطيب بأنه ليس هناك أوجه صرف محددة لتلك الأموال، لكن هناك صندوق آخر، يتم جباية أمواله من رخص البناء التي لا تحتوي على مواقف مركبات، حيث يوجد بند خاص بموازنة البلدية لجمع تلك الأموال وصرفها لصالح شراء أراض يتم تحويلها لمواقف مجانية للمواطنين، ومن ضمن ذلك تم تخصيص موقف مجاني في منطقة مجمع المحاكم.

نصف مليون دخل سنوي

ووفق الخطيب، فإن بلدية البيرة وضعت في شوارعها نحو 450 عدادا خلال السنوات الماضية، وتحصل على 1200 شيقل سنويا من مقابل كل عداد، أي ما يزيد عن نصف مليون شيقل سنويا.

وبخصوص ما تقوم به بلدية رام الله بهذا الخصوص ولعرض وجهة نظرها، اتصلنا في "وطن" بمدير عام بلدية رام الله، عدة مرات، لكنه لم يُجِب على الاتصال.

فشل تنموي

واعتبر الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" فراس جابر في حديث لـوطن، أن هذه العدادات تأتي ضمن إطار الفشل التنموي للبلديات التي تفكر في الجباية المباشرة من المواطنين دون القيام بأدوارها التنموية وفتح مشاريع جديدة.

وقال جابر، إن البلديات تقوم بخصخصة الأماكن العامة، بتحويل الساحة العامة او الشارع لمصدر دخل للبلديات على حساب المواطنين، فمثلا بدل توفير مرافق عامة للمواطنين للاستفادة من خدماتها يتم وضع عدادات لمزيد من الجباية، كما يحصل في ساحة بلدية رام الله او الساحة التابعة لحديقة الاستقلال التي ليست للأبراج التجارية هناك.

وأضاف: أصبح التنزه المجاني في حديقة الاستقلال بتكلفة مالية، لأن أصحاب الأبراج التجارية لا يوفرون مواقف كافية للمراجعين، بينما تقوم البلديات بحل الأزمة على حساب الساحات العامة التي يجب ان تركن فيها السيارات مجانا، وأصبح من ليس لديه القدرة المالية يضطر إلى إيقاف مركبته في أماكن بعيدة أو في مناطق مخالفة.

وأشار إلى أن منطقة الأبراج التجارية قرب حديقة الاستقلال تعتبر جزءا من أراضي الحديقة، ولكن تم اقتطاع نحو 50 دونما منها تمت خصخصتها لصالح المستثمرين، فيما تم تحويل قسم آخر لصالح معسكر للأمن الوطني، إضافة إلى استغلال جزء من مساحة الحديقة الحالية في إنشاء مطاعم وقاعات أفراح.

خصخصة على حساب المواطن

ورأى الباحث جابر أن خصخصة المرافق العامة لصالح القطاع الخاص تكون على حساب المواطنين، وأصبح الاستخدام للمرافق العامة لصالح القطاع الخاص أكثر من 50% على حساب مصلحة المواطن.

وتابع: نفس الشيء ينطبق على بلدية رام الله، حيث حولت الموقف الموجود امام البلدية للدفع المسبق، علما انه من المفترض أن يكون مجانيا لأنه يخص مراجعي البلدية الذين يأتون لتلقي الخدمات ودفع الضرائب لها، أي أن المواطن الذي يأتي للبلدية أصبح يدفع مرتين، الأولى تكلفة ضريبة المعاملة او الخدمة التي يتلقاها والثانية بدل موقف السيارات.

ولفت جابر إلى أنه وفي ظل ضعف المواصلات العامة في الضفة ورفع تكلفة استخدام المركبة الخاصة هو "إجرام"، لأن يتم في الدول الأخرى رفع التكلفة، ولكن في نفس الوقت يتم إيجاد بدائل مريحة وسهلة ورخيصة.

واعتبر أن هناك نمطا استهلاكيا لدى المجالس البلدية في كيفية زيادة دخلها من خلال جباية الأموال عبر فرض إجراءات ورسوم مختلفة، دون التفكير في استغلال المساحات الفارغة وتطويرها في مشاريع إنتاجية مثل المنطقة الصناعية في رام الله التي يمكن استغلال المساحات الفارغة فيها.

النص القانوني

ووفق المادة (15) من القانون رقم (1) لسنة 1997 للهيئات المحلية الفلسطينية، فانه "يحق للمجلس البلدي وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف، أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون، وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات".

كما تنص المادة (15) على أنه "يجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها، كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير..". وتضيف المادة أن "البلدية مختصة بوسائل النقل البري والبحري وإنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها".

ووفق المادة رقم (5) من القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، تم تحديد "رسوم مواقف عدادات الدفع المسبق بــــ (3) شيقل لكل ساعة". ويعطي قرار مجلس الوزراء الهيئات المحلية الصلاحية في ربط أية مركبة متوقفة بشكل يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة عن الهيئة المحلية، ويعاقب كل من أوقف مركبته في مواقف عدادات الدفع المسبق دون دفع الأجرة، أو تجاوز مدة الوقوف المدفوعة، أو الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة في مواقف العدادات، أو اشغل موقفين، يعاقب بغرامة مقدارها (25) شيقلاً.

الرأي القانوني

وفي تعليقه على ذلك، قال المحامي أنس الكسواني، لوطن، إن عدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات مخالفة للقانون الأساسي الذي ينص على أنه لا ضريبة بلا قانون، ورغم أن قانون الهيئات المحلية ينص على أنه يصح لرئيس الهيئة المحلية جباية الضرائب، لكن ذلك يجب أن يكون مسنودا بقانون وليس بقرار أو نظام أقر من قبل مجلس وزراء كما هو الحال الآن في عدادات المواقف.

ورأى الكسواني أنه يمكن للمتظلمين التوجه للمحكمة الدستورية لطلب الغاء النظام لانه مخالف للقانون.

وفيما يتعلق بحجز المركبة (كلبشتها) في حال تجاوزت المركبة المدة المحددة لها في الموقف، أكد الكسواني بأنها غير قانونية لأن الأصل (العدادات) غير قانوني. مضيفا: لو افترضنا أن العدادات قانونية، فإن حجز المركبة لا يجوز إلا بقرار محكمة لأنه يعتبر حجز مال لمواطن، ولا يجوز للبلدية حجز المركبات دون قرار قضائي.