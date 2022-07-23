"أمان": رغم المقابلات التنافسية في القطاع العام إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة

وطن: ذكر تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021؛ الذي يصدره ائتلاف "أمان" سنويا، أن الائتلاف رصد 52 تعيين في الفئات العليا، و88 ترقية لفئات عليا، كذلك تمديد لسبعة مسؤولين خلال عام 2021.

وقال ائتلاف "أمان" في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إنه "على الرغم من إجراء مقابلات تنافسية في العديد من المؤسسات، إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة".

وأشار التقرير السنوي إلى أن التعيينات في الوظائف العليا والخاصة استمرت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات تنافسية ودون توضح شروط شغل هذه الوظائف في كل من الضفة وغزة.

وأكد التقرير استمرار التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وتعديل قوانين لتعديل المدة القانونية المحددة في القانون الأصلي للتمديد لرؤساء هيئات دون تقديم مبررات أو تفسيرات، الأمر الذي قد يتيح فرصا للاستغلال من قبل أفراد أو جهات متنفذة.

وأثار التعيين المتبادل لوزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والأشغال محمد زيارة لابنتيهما في دوائر الوزارتين غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام معدودة، مما استدعى تعقيبًا مقتضبًا من رئيس الوزراء محمد اشتية قال فيه: إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.

فيما يلي مقتطفات من تقرير "أمان":