بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات.. التربية ستحدد غداً موعد نتائج الثانوية العامة

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن غداً الأحد سيتم تحديد موعد نتائج الثانوية العامة.

وقال خضور : "إنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ، وسيتم الإعلان غداً عن الموعد صدور نتائج التوجيهي حتى نتجاوز الإشاعات".

وأوضح أن معرفة النتيجة ستكون من خلال إدخال رقم الجلوس أو من خلال رسالة نصية SMS

وأشار إلى أن النتائج مطمئنة، ونسب النجاح تتماشى تقريباً مع نتائج السنوات السابقة، معتبراً أن فرصة تحسين العلامات والإكمال (الدورة الثانية) ستكون بعد حوالي 10 أيام بتاريخ 8.8.