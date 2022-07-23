المحامي الشلة لوطن: إطلاق النار على الدكتور الشاعر اعتداء غاشم يهدف لضرب النسيج الاجتماعي

وطن: ادان عضو مجلس نقابة المحامين المحامي امجد الشلة، "الاعتداء الغاشم" على الاكاديمي الدكتور ناصر الشاعر مساء الجمعة، في كفر قليل بنابلس.

و اعتبر الشلة في حديثه لوطن، ان "هذا الاعتداء هو جريمة كاملة الأركان. داعيا مؤسسات إنفاذ القانون العمل فورا على القاء القبض على الجناة و تقديمهم للعدالة.

و قال الشلة؛ "في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين حراكاتها و فعالياتها المهنية و القانونية ضد بعض القرارات بقانون المعدلة لبعض القوانين وما تمارسه نقابة المحامين من دور مركزي وأصيل في المجتمع بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة وعن استقلالية القوانين واحترام سيادتها لا يسعنا نحن في نقابة المحامين الا ان نرفض الاعتداء المجرم الذي وقع بحق الدكتور الشاعر ونعتبر ان الهدف من ذلك هو فقط ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة اهدافه وغاياته".

واكد الشلة ان نقابة المحامين ستتابع بإمكانياتها القانونية قضية الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر.

يشار إلى أن الدكتور الشاعر أصيب بعدة رصاصات في قدميه، أطلقها مسلحون عليه أثناء قيادته مركبته في كفر قليل بنابلس، مساء أمس الجمعة.