قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة بالداخل المحتل

وطن: قُتل مهند عراقي، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة وأصيب طفلان بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة بمدينة الطيرة بالداخل المحتل، مساء الجمعة.

وأفاد احد المسعفين، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:47، حول مصاب من حادث عنف في الطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وأضاف أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش، كما أصيب طفلان (10 و6 سنوات) بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب البالغ بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي جريمة منفصلة، أقدم جناة على إطلاق النار على خيمة عزاء في كفر قاسم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وصفت بالمتوسطة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

59 قتيلا منذ مطلع العام

وجاءت جريمة القتل اليوم، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت في اليومين الأخيرين جرائم قتل وإطلاق نار في عدة بلدات بينها كفر كنا ورهط والناصرة، وذلك في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 59 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

(عرب 48)