اتحاد المقاولين يستنكر الاعتداء على الدكتور الشاعر

وطن: استنكر اتحاد المقاولين الفلسطينيين ممثلا بنقيبه احمد القاضي واعضاء مجلس الاداره وامناء سر واعضاء لجان الفروع وعموم الهيئة العامة الاتحاد "الجريمة البشعة والاعتداء السافر والجبان من مجهولين على نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الاسبق والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر والتي وقعت مساء اليوم متمنين له الشفاء العاجل".

وقال اتحاد المقاولين في بيان وصل وطن " ان هذا التصرف مرفوض ومستنكر ومدان وغريب عن ديننا وعن عاداتنا وعن تاريخنا ونحن الشعب الفلسطيني الذي سطر اروع صور الصمود والتحدي في وجه الاحتلال الغاشم نرفض وننبذ هذه الفئة الخارجة عن القانون والخارجة عن كل ماهو فلسطيني."

وطالب الاتحاد "الجهات الامنية الفلسطينية وقضاءنا العادل بسرعة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث في سلمنا الاهلي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الايقاع بنا في دائرة العنف والفوضى."

