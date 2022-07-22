تفاصيل الاعتداء على الدكتور الشاعر .. ملثمان أطلقا النار عليه في كفر قليل ومركبة أخرى لاحقته حتى مدينة نابلس

وطن: روى الصحفي نواف العامر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل عصر اليوم، حيث كان برفقته في المركبة لحظة الاعتداء عليه.

وقال العامر ان الشاعر كان على رأس جاهة خطبة للأسير المحرر ضرار أبو جاموس على فتاة من بلدة كفر قليل، وأثناء مغادرة الجاهة في مركبته، تم اعتراضها من قبل مركبة وبها اثنين من الملثمين، عند مفترق داخل البلدة.

وقال العامر ان أحد الملثمين حاول فتح باب المركبة حيث الشاعر، في محاولة لاختطافه، لكنه لم ينجح في ذلك فبادر الى إطلاق النار على قدمه اليسرى، ومع مواصلة الدكتور قيادة المركبة جرى إطلاق نار من الخلف بشكل جنوني حيث نجونا من الموت بأعجوبة.

ولفت العامر ان الدكتور ناصر وعند وصوله لشارع القدس لم يعد قادرا على القيادة بسبب الاصابة، وعندما توقفت المركبة، جاءت مركبة من شارع اخر وتوقفوا امام مركبة الدكتور الشاعر، حيث بادر العامر للنزول والوقوف أمامهم لاعتراضهم، لكن أحدهم توجه الى حيث يجلس الدكتور الشاعر وشرع بإطلاق الرصاص باتجاه اقدامه وسط مرآى المارة

ولفت العامر انه في المكانين الذين جرى اعتراض مركبة الدكتور الشاعر وإطلاق النار عليه يوجد كاميرات كبيرة للأمن الفلسطيني ترصد كل كبيرة وصغيرة وبالتالي يمكن من خلالها تحديد هوية المركبتين وهوية الملثمين.

وتعرض الدكتور الشاعر عصر اليوم لاعتداء بالرصاص من قبل مسلحين في بلدة كفر قليل، حيث أصيب بقدميه بنحو 6 رصاصات، ادخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث من المفترض ان تجرى له عدة عمليات جراحية للوقوف على حالته الصحية.