نقابة المهندسين تدين "الاعتداء الغاشم" على الدكتور الشاعر

وطن: ادانت نقابة المهندسين – مركز القدس بشدّة "الاعتداء الغاشم من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر".

واكدت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه "أن هذه الأعمال تعتبر تجاوزاً خطيراً يهدد أمن الوطن ومتانة نسيجه الاجتماعي".

وطالبت النقابة " الجهات الأمنيّة والسيادية بمتابعه هذه الجريمة وكشف الجناة ومحاسبتهم أمام القانون ووضع حد لكل اشكال فوضى السلاح واستهداف السلم الاهلي ووحده النسيج الاجتماعي والاستخفاف بالقانون الفلسطيني."