المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدين الاعتداء على الدكتور الشاعر

وطن: ادان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص "الجريمة البشعة والإعتداء السافر من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، التي وقعت مساء اليوم، متمنين له الشفاء العاجل".

واستنكر المجلس التنسيقي في بيان وصل وطن نسخة عنه "هذا العمل الجبان الذي يعتبر عبثا خطيرا فيما تبقى من وحدة وصمود شعبنا، ويشكل خطرا كبيرا على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والأمن الاقتصادي."

وناشد القطاع الخاص الفلسطيني "الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد وإنزال اقصى العقوبات بحق الجناة، كما وندعو جميع أبناء شعبنا بكافة أطيافة الى التماسك والتمسك بعناصر ومقومات وحدتنا الوطنية والتي تشكل سر بقائنا وصمودنا".