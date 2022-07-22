75 أسيرًا من أسرى الشعبيّة سيشرعون الأحد في الاضراب عن الطعام

وطن: قالت منظمة فرع السجون للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إنّ "مصلحة السجون الصهيونية أمعنت كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب أسرانا، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام الرفيق رائد ريان منذ أكثر من مئة وسبعة أيام، وكذلك الأمر الأسير خليل عواودة، كما أنها تُمعن في سياسة التنكيل والتعذيب بحق أسرانا كافة، وخاصةً الأسير القائد عاهد أبو غلمى، والأسير الرفيق شادي معالي".

ولفتت المنظمة في بيانٍ لها ، إلى أنّه "وانطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة هذا الصلف، كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع كخيار أخير في مواجهة التعنّت والصلف الصهيوني، فبدأت منظمة فرع السجون مخاض إضرابها الإسنادي والتضامني مع الأسرى، وللدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة".

وأعلنت المنظمة في بيانها، أنّه "وابتداءً من يوم الأحد القادم سيشرع أكثر من 75 رفيقاً في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها دفعات أخرى إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا".