لجنة الحريات تستنكر الاعتداء الاجرامي على الدكتور ناصر الشاعر وتطالب باعتقال ومحاسبة مرتكبيه

وطن: استنكرت لجنة الحريات الاعتداء الإجرامي الذي وقع اليوم على المناضل الوطني والشخصية الوطنية المعروفة وعضو لجنة الحريات د. ناصر الشاعر.

وطالبت لجنة الحريات باعتقال ومحاسبة كل من شارك في هذا الاعتداء الآثم.

وحذر د. مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات من تكرر حالات الفلتان الأمني والاعتداءات على المواطنين مؤكدا أن المستفيد الأول من الفلتان الأمني والجرائم المرتكبة هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.

ودعت لجنة الحريات في بيان لها الى تكاتف جهود كل القوى الوطنية والمجتمعية والمدنية الفلسطيني لصد ومحاصرة كل مظاهر الفلتان الأمني وما يمثله من مخاطر على النسيج الوطني والسلم الأهلي، والقضية الوطنية.