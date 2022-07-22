اصابة الدكتور ناصر الدين الشاعر بالرصاص جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين في بلدة كفر قليل

وطن: أطلق مسلحون ظهر اليوم الجمعة النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية لوطن ان الشاعر اصيب بالرصاص في قدمه جراء اطلاق النار على مركبته داخل بلدة كفر قليل.

ولفتت المصادر انه جرى نقل الشاعر الى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

وحول تفاصيل ما جرى قالت المصادر لوطن ان الشاعر أصيب بـ 6 رصاصات في كلتا قدميه، وهو يخضع حاليا للعلاج.

ولفتت ان الشاعر كان على رأس جاهة في بلدة كفر قليل وبعد انتهائها كان في طريقه لمغادرة البلدة حيث لحق به مسلحين، عندئذ أوقف الشارع مركبته لينزل ويرى ما يحدث، عندها بادر المسلحون لاطلاق النار عليه .

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان الدكتور ناصر الدين الشاعر أصيب بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في نابلس، وان الشرطة والاجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين .

وتبوأ الشاعر منصب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير التربية والتعليم.