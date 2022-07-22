نقابة المهندسين تعلن برنامجها التصعيدي للأسبوع القادم

وطن:أعلنت نقابة المهندسين عن برنامج فعاليات الإضراب المقر من مجلس النقابة للأسبوع القادم، بسبب "تجاهل الحكومة لمطالب المهندسين في القطاع العام".

وقالت النقابة في بيان صحافي، إن الإضراب جاء بسبب المطالب المحقة لمهندسي القطاع العام حسب قرار مجلس الوزراء رقم (18 / 104 / 19 / م.و / م.أ) لعام 2021.

وقررت النقابة أن يبدأ الإضراب يوم الأحد، بعدم التوجه لمواقع العمل والذهاب لمقرات النقابة وعمل كشف ميداني لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما فيهم الفئات العليا.

ودعت نقابة المهندسين إلى عمل وقفات أمام المديريات المختلفة في المحافظات يوم الإثنين، موضحة أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا.

وأكدت نقابة المهندسين أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاعتصام المركزي والحاشد للمهندسين في التعميم القادم.