فلسطين تودع جثمان لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي الطفل ماليسا بمراسم رسمية وشعبية

وطن: جرت، مساء اليوم الخميس، مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثمان الطفل كابيلو جوني ماليسا، لاعب فريق SA Development الجنوب أفريقي، في ساحة مقر محافظة أريحا والأغوار.

وكان ماليسا ضمن لاعبي الفريق الذين وصلوا إلى دولة فلسطين يوم الخميس الماضي لخوض مباريات ودية مع أندية فلسطينية، وتوفي غرقًا في مدينة أريحا.

وضع المحافظ أبو العسل أكاليل من الزهور على نعش الطفل ماليسا، باسم الرئيس، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وباسم أطفال فلسطين. وأدت ثلة من حرس الشرف من قوات الأمن الوطني مراسم التشييع والوداع الرسمية.

وأقيمت صلاة لروح الطفل الفقيد بحضور عائلته الذين وصلوا من الخارج وبعثة الفريق، في كنيسة الراعي الصالح للاتين في أريحا، ترأسها راعي الكنيسة الأب ماريو حدشيتي.

وبعد انتهاء مراسم التشييع، نقل الجثمان الذي لف بالعلمين الجنوب أفريقي والفلسطيني، إلى الأردن ليجري نقله لاحقًا إلى وطنه جنوب أفريقيا.