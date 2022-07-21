مهدداً الاحتلال بالرد.. النخالة: في حال استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمدة

وطن: ️أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن استفراد الاحتلال بأسرانا وممارساته ضدهم من عزل وقمع داخل المعتقلات، وتجاهل إضراب الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسؤولياتها وحماية أبنائها.

وقال النخالة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "استشهاد أحد الأسرى المضربين سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار وهذا يرتب علينا مسؤولية القيام بواجباتنا وفقاً لالتزاماتنا السابقة".