رئيس الوزراء يوقف إجراءات تعيين أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي

وطن: قرر رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، وقف إجراءات تعيين أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أمس "إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها". للاطلاع على تصريح رئيس الوزراء كاملا (اضغط هنا)

من جانبها، بدأت هيئة مكافحة الفساد بالامس اجراءات التحقيق في قضية ماسمي "التبادل الوظيفي " بين أبناء وزراء.

وقالت مصادر خاصة لوطن إن الهيئة تعاملت مع القضية كقضية رأي عام واعتبرت ما تم نشره عن الموضوع في الاعلام بمثابة تبيلغ رسمي لهيئة مكافحة الفساد عن حصول شبهة فساد.

وفي تفاصيل ما أطلق عليه اسم "التوظيف التبادلي"، قام وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتوظيف ابنته أسيل مجدي صالح في وزارة الاشغال بالمقابل حصلت ابنة وزير الاشغال رنا محمد زيادة على وظيفة في وزارة الحكم المحلي.

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