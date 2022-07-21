نقابة الإسعاف والطوارئ في الهلال تعلن وقف العصيان الإداري التزاما بقرار المحكمة الإدارية

وطن: أعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطواري في جمعية الهلال الأحمر، مساء اليوم الخميس، التزامها بقرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم والقاضي بوقف العصيان الإداري.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن، "تحت مظلة القانون وأن مطالبنا قانونية وعادلة ولا تقبل التأويل أو التضليل ومع هذا أن القرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم بتاريخ 21/7/2022 ملتزمون به وملتزمون بوقف العصيان الإداري".

وأضاف البيان: ندعو كافة منتسبي وأعضاء الهيئة العامة لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين الاستمرار في الاعتصام المفتوح في مقر الجمعية في رام الله.