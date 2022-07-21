الاحتلال يفرج عن ثلاثة أسرى بشروط ويمدد توقيف آخرين

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الخميس، عن ثلاثة أسرى مقدسيين، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام والتوقيع على كفالة مالية، وعدم التواصل مع بعضهم البعض والمعتقلين على نفس القضية لمدة 10 ايام.

وأخلت الشرطة سبيل الأسرى الثلاثة اليوم دون مثولهم أمام محكمة الاحتلال، وهم : أويس إبراهيم حمادة ورامي بركة وأنور جمجوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثة خلال تواجدهم في عملهم يومي الاحد والاثنين الماضيين، ومثلوا في اليوم الثاني من اعتقالهم أمام المحكمة ومددت توقيفهم لليوم.

يشار إلى أن المعتقلين أسرى محررين كانوا قضوا في سجون الاحتلال ما بين 3 إلى 10 سنوات، ومنهم من هو مبعد أيضا عن المسجد الأقصى وممنوع من السفر منذ سنوات.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الأسير المحرر عبيدة الطويل حتى يوم الثلاثاء المقبل، علما أنه معتقل منذ أسبوعين.

كما مددت محكمة الاحتلال، اليوم، توقيف الشاب حمزة زغير من سكان البلدة القديمة حتى الثلاثاء المقبل، والفتى حمزة الصباح من مخيم شعفاط حتى يوم الأحد المقبل.