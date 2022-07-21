الكرملين يرد على تقارير عن صحة بوتين

وطن: صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أن التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة ما في صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليست سوى خدع وأكاذيب".

وردا على سؤال حول صحة الرئيس الروسي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، قال بيسكوف إن بوتين يشعر بأنه "بخير" وأنه "بصحة جيدة".

وأضاف بيسكوف أن التكهنات في وسائل الإعلام الأوكرانية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول صحة بوتين في الأشهر الأخيرة "ليست سوى خدع".

كان من الواضح أن بوتين كان يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد خلال زيارته لطهران، الثلاثاء، ويسعل خلال الاجتماعات في اليوم التالي، والتي أرجعها إلى الحرارة وتكييف الهواء القوي.

وقال بوتين خلال مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء: "كان الجو حارًا جدًا في طهران بالأمس، أكثر من 38 درجة، وكان التكييف هناك يعمل بشكل كامل، لذا أعتذر".

وكان وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA قد قال، الأربعاء، إن فلاديمير بوتين "يتمتع بصحة جيدة للغاية"، لكنه أوضح أن هذا ليس "حكمًا استخباراتيًا رسميًا".