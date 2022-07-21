المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.5% للمرة الأولى منذ 2011

وطن: قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 0.5% سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011.

وتعد هذه الزيادة أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية منذ أبريل 2011، وجاء القرار مخالفا للتوقعات، إذ توقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في حزيران/ يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.