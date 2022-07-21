في حديث لوطن | الطيراوي يتهم المستشار أبو شرار بـ"الفساد"، وأبو شرار يرد " لا أدخل في مهاترات مع الطيراوي او غيره"



وطن: وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيرواي ، اتهامات بالفساد لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.

وقال الطيراوي في حديث لـوطن، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فاسد". مضيفا أنه سلّم وثائق بهذا الخصوص للنيابة العامة من أكثر من عام أو عامين.

وفي رده على سؤال عن ما هي الوثائق وإلى أين وصل التحقيق فيها؟، أضاف الطيراوي: رأيي أن تسألوا النائب العام عن ذلك.

وفيما يتعلق بإضراب نقابة المحامين، أكد الطيراوي تأييده لمطالب المحامين النقابية.

وقال "أنا أُيد المطالب النقابية، وأرفض أن تقوم النقابة بتسييس المطالب حتى لا تُستغل من قبل أي أحد، لأن ليس من مهمة الاتحادات والنقابات التسييس والعمل بالسياسة بل مهمتها العمل النقابي والشعبي.

من جانبه، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، الرد على ما جاء من اتهامات له من قبل الطيراوي.

وقال أبو شرار لـوطن، "للأسف لا أدخل في مهاترات مع توفيق الطيراوي او غيره.. ولا أنزل للمستوى المتدني الذي وصل إليه".