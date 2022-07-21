وطن وائتلاف "أمان" يطلقان الحلقة الأولى من برنامج "الشباب يسائل"

رام الله – وطن: تطلق شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أولى حلقات برنامج الشباب يسائل، والذي سيستضيف رئيس بلدية الدوحة سامي مروة.

وستبث الحلقة الأولى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على شبكة وطن الإعلامية.

وجاء إطلاق الحلقة الأولى ضمن مبادرة الشباب يسائل، التي تشمل اعداد 12 حلقة تلفزيونية، تستضيف 12 رئيس مجلس بلدي منتخب في الانتخابات المحلية الأخيرة، ومتابعة وعودهم الانتخابية للجمهور، بعد 100 يوم من استلامهم المجالس البلدية.



وسبق إطلاق الحلقة الأولى اختتام أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية دورة تدريبية بعنوان "أساليب وأدوات صحافة الاستقصاء والمساءلة والحلول" ضمن مبادرة "الشباب يسائل"، حيث قام مدربو وخبراء الأكاديمية الإعلاميين بتدريب 15 شابا وشابة على برامج المساءلة وطرح الأسئلة الصعبة وكيفية محاورة صناع القرار، ويمارس المتدربون المساءلة الحقيقية خلال حلقات البرنامج التلفزيوني.



وتسعى وطن بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة (أمان) لتنفيذ المبادرة لأنها ستعمل على تعزيز دور الشباب وإشراكهم في مساءلة رؤساء الهيئات المحلية (القروية والبلدية) في مجتمعاتهم؛ وذلك من خلال تمكين مجموعة من الصحفيين الشباب من مختلف مناطق الضفة الغربية كي يتمكنوا من مساءلة عمل الهيئات المحلية في المدن والقرى الفلسطينية.